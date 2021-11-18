الكويت: حبس 18 متهما لبنانيا في قضية تمويل حزب الله

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، حبس 18 متهما في قضية شبكة “حزب الله” اللبنانية 21 يوما على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى السجن المركزي.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.
ونقلت عن مصدر مطلع أن النيابة العامة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريبا إلى محكمة الجنايات.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي، ألقى القبض مطلع الشهر الجاري على 18 شخصا لتعاونهم مع “حزب الله” اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل الميليشيا.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن من بين المضبوطين ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينيات، ورابع يتردد أنه من كبار رجال العمل الخيري.
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