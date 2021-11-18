الشرطة السودانية تنفي استخدام السلاح الناري تجاه المتظاهرين

نفت الشرطة السودانية، اليوم الخميس، مزاعم بشأن استخدامها السلاح الناري خلال تصديها للمتظاهرين.

وأضاف المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في بيان، أن القوات الأمنية قوبلت بالعنف غير المبرر تجاه أفرادها ومركباتها من قبل المتظاهرين.

وأوضح البيان، أنه تم حرق عربة ونهب محتوياتها فضلاً عن الإتلاف الكامل لعدد 3 دوريات بمحليات: الخرطوم، جبل أولياء، أمبدة.

ولفتت الشرطة السودانية إلى إصابة 89 من رجال الشرطة بعضها إصابات جسيمة، كما تبين إصابة 30 متظاهرًا نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأكد البيان أن الشرطة استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع.

وذكرت الشرطة أن جميع الأقسام وسجلاتها بولاية خرطوم بحري تبين أن هناك حالة وفاة واحدة لمواطن في محلية بحري، بحسب البيان.

وتجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وسط أنباء بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

ومن جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى عصيان مدني اليوم الخميس في كل مدن وقرى السودان مع إغلاق الطرق ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية.