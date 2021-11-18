أبو الغيط: الوضع المائي العربي «مقلق»

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان.

ودعا أبو الغيط، في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تعقد لأول مرة حضورياً منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات جائحة كورونا، والاستفادة من دروسها في بناء السياسات المائية العربية مستقبلاً.

وأكد أهمية تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، إذ يتطلب مضاعفة الإنفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة في ظل الظروف المالية الضاغطة التي تواجهها كثير من الدول العربية.

وحذّر الأمين العام، من خطورة التغير المناخي وتداعياته على قضية المياه في المنطقة العربية.

وأشاد أبو الغيط بالموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشدداً على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربي في الحياة، وداعياً إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه المشاريع التي تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.