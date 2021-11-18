ولي عهد أبوظبي يلتقي سفير أنقرة قبل زيارة متوقعة إلى تركيا

عقد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لقاء مع سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط أنباء مفادها أنه سيزور قريبا تركيا.

ونشر السفير التركي لدى الإمارات، توغاي تونج آر، على حسابه في "تويتر" أمس الأربعاء صورة تظهره إلى جانب ولي عهد دبي، وذكر: "يشرفني أن أُدعى إلى مجلس الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وأرى في حسن الاستقبال الذي أبدته لي قيادة وشعب الإمارات تأكيدا لأواصر الأخوة بين بلدينا".

وأعرب السفير عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال، دون شرح مزيد من التفاصيل عن فحوى اللقاء.

وجاء ذلك على خلفية خبر نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر تركية، مفاده أن محمد بن زايد سيزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في 24 نوفمبر القادم.