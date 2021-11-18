الإمارات.. معرض لسيارات روسية فاخرة

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف عن مباحثات أجراها مع أبو ظبي حول إمكانية افتتاح معرض سيارات في الإمارات لعرض السيارة الروسية الفاخرة "آوروس".
وعن نتائج رحلة مانتوروف إلى الإمارات قال للصحفيين اليوم الخميس: "لقد ناقشنا الفكرة فقط. ولم يتم اتخاذ بعد قرار بشأن موقع معرض السيارات هذا".
وأشار إلى أن تجميع سيارة "آوروس" في الإمارات أمر ممكن بعد البدء في إنتاج سيارة "أوروس كومندانت" (دفع رباعي) العام المقبل، مشددا على وجود طلب كبير على سيارات الدفع الرباعي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
والإمارات هي شريك في مشروع "آوروس"، وتمتلك شركة "توازن" من خلال صندوق يتبع لها 36% في المشروع، فيما يمتلك NAMI (معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي) حصة 63.5% ، وشركة السيارات Sollers تمتلك 0.5%.
وسيارة "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج" (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستباع في الأسواق الروسية والعالمية تحت ماركة "آوروس".
وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، ومن ثم تسويقها في بلدان العالم.
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