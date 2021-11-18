العراق.. إحباط عملية تهريب 26 ألف حبة مخدرة أدخلت من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب 26 ألف حبة مخدرة أدخلت من سوريا.

وقالت في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارتية دقيقة شكلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فريقا بعد استحصال الموافقات القضائية وتوجهت إلى قضاء الرطبة حيث عملية نقل الكمية المخدرة، وهناك نصبت كمينا محكما". وأضافت: "أحبطت الاستخبارات خلال العملية تهريب 26400 حبة مخدرة أدخلت من سوريا".

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