أصدر سيف الإسلام القذافي، الأربعاء، أول بيان له دعا من خلاله "كافة الليبيين إلى المشاركة بالمشروع الوطني التصالحي الجامع وإلى الإقبال على العملية الانتخابية".
وقال: "في الوقت الذي تقف فيه ليبيا على أبواب محطة تاريخية، وأمام استحقاق مصيري من شأنه أن يساعدنا في الخروج من الأزمة... أتوجه إليكم يامن تشاطرونني حلم إنقاذ ليبيا من نير الاحتراب والفوضى وادعوكم إلى التوجه واستلام بطاقاتكم الانتخابية من المفوضية العليا للانتخابات في سبيل المشاركة في العملية الانتخابية".
وأضاف نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي: "آمل أن تكون استجابتكم واسعة وتفاعلكم إيجابيا".
وترفض قوى ليبية، بينها حكماء وأعيان وقادة قوات حكومية ومجالس بلدية، ترشح سيف الإسلام، لأسباب عديدة بينها كونه محكوما بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب جرائم حرب، ومطلوبا دوليا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
من جهته، طالب مكتب المدعي العسكري العام الليبي، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق.
وتقدم 11 شخصا رسميا بطلبات إلى مفوضية الانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت تقول فيه المفوضية، إنها "ستقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيف الإسلام القذافي يوجه بيانا إلى الليبيين بشأن الانتخابات المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.