تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد مخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة فاقت إثر نزول الدولار.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1864.40دولاراً للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولاراً للأوقية حيث قال معهد الفضة في تقرير إن الطلب العالمي عليها قد يتجاوز مليار أوقية للمرة الأولى منذ 2015 هذا العام.

ولم يشهد البلاتين تغيراً يذكر مسجلاً 1057.20 دولاراً بينما هبط البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2166.95 دولاراً.