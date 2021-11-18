الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهراً

الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهراًتراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا اليوم الخميس، وفقد بعض مكاسبه أمام اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأميركية وما إن كان قد بدأ يتبدد.

وارتفع الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية وعززت بيانات تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي وتفاوت بيانات مبيعات التجزئة هذا الأسبوع هذه المراهنات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 الليلة الماضية عند 96.226 وبلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1 في المائة اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهرا، 0.1 في المائة إلى 1.1334 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة إلى 0.7041 دولار بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أنه من المتوقع زيادة التضخم قريب المدى في الربع الأخير من العام، بحسب رويترز.

وزاد الإسترليني أمس 0.5 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر الماضي، الأمر الذي يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع.. وتتوقع الأسواق رفع بنك كندا أسعار الفائدة في مطلع العام القادم.

وسجلت الكرونة النرويجية انخفاضا أيضاً.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في 6 أسابيع عند 0.7263 دولار، لكنه تعافى في وقت لاحق مدعوما من ارتفاع الدولار النيوزيلندي وارتفع في أحدث تداول له 0.3 في المائة إلى 0.7286 دولار.