انخفاض أسعار النفط إلى 79 دولاراً

انخفاض أسعار النفط إلى 79 دولاراًكشفت بيانات التداول، مساء الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر المنصرم.

وبحسب وكالة "بلومبرج" انخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة "برنت" لشهر نوفمبر بنسبة 2.95 في المائة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط، بنسبة 2.79 في المائة، ليبلغ سعر البرميل 76.22 دولار.

هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ أكتوبر الماضي ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولاراً، للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر 2018.

كما تجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.