انخفاض أسعار النفط إلى 79 دولاراً
كشفت بيانات التداول، مساء الجمعة، تسارعا في انخفاض أسعار النفط العالمية، بنحو 3 في المئة، حيث بلغ سعر البرميل ماركة برنت أقل من 79 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر المنصرم.
وبحسب وكالة "بلومبرج" انخفض سعر العقود الآجلة للنفط، ماركة "برنت" لشهر نوفمبر بنسبة 2.95 في المائة، ليبلغ 78.84 دولار للبرميل.
بينما انخفض سعر العقود الآجلة للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط، بنسبة 2.79 في المائة، ليبلغ سعر البرميل 76.22 دولار.
هذا وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً منذ أكتوبر الماضي ليتجاوز سعر برميل خام برنت في الـ5 من الشهر الماضي الـ83 دولاراً، للمرة الأولى منذ 10 أكتوبر 2018.
كما تجاوز سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، مستوى 79 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار النفط إلى 79 دولاراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.