رئيس حزب الأمة السوداني: الجيش يعيد رئيس الوزراء‭ ‬المعزول‭ ‬حمدوك لمنصبه

قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر لرويترز اليوم الأحد إن الجيش يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في الساعات المتأخرة من يوم السبت.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.