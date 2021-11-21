السعودية ترحب بالاتفاق السياسي الجديد في السودان

رحبت السعودية بالاتفاق السياسي الجديد الذي وقعه اليوم الأحد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان لها عن "ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية".

وشددت الوزارة على ثبات واستمرار موقف السعودية الداعم لـ"كل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة".

ويأتي ذلك في ظل إلغاء البرهان قراره إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء بموجب الاتفاق الجديد المبرم بينهما اليوم في مسعى لإنهاء الأزمة السياسية المتواصلة منذ 25 أكتوبر.

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