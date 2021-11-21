أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام المجلس أمام الشعب الليبي والعالم، بإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل متزامن في موعده.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، حيث تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومنطقة حوض المتوسط، والترتيبات المتخذة لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح.

وأوضح رئيس المجلس أن العلاقات الليبية - المالطية تشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات، والعمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبه، أكد سفير مالطا عمق العلاقات الليبية المالطية في جميع المجالات، مشيدًا بالتعاون المستمر بين سلطات البلدين، لما فيه من تعزيز فرص الشراكة بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس الرئاسي الليبي يؤكد التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.