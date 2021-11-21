رسميا.. عبد الحميد الدبيبة يترشح لانتخابات الرئاسة في ليبيا

سجل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وهذه الانتخابات الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا.
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