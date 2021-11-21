عبدالله حمدوك يعود لمباشرة مهامه فى مبنى الحكومة

عاد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك لمباشرة مهامه فى مبنى الحكومة السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.
وباشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وكان فى استقبال سيادته عثمان حسين عثمان، الأمين العام لمجلس الوزراء.
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