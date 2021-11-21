المغرب يسجل 93 إصابة وصفر وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 125 أمس، وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المغرب يسجل 93 إصابة وصفر وفيات بفيروس كوروناالمغرب.. 94 إصابة ووفاة واحدة جديدة بكورونا

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 948923 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض عند 14761 حالة.