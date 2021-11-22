الإمارات ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي بالسودان

رحبت الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي المبرم بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك.

وأعربت الإمارات عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني الشقيق، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم، ثقة الإمارات بقدرة الشعب السوداني الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع جمهورية السودان الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة تدعيما لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا و شعبينا الشقيقين.

وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات للسودان ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته إلى الاستقرار و التنمية.