الجامعة العربية تشارك بحوار مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامى.. غدا

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، في أعمال مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي التي ستعقد دورتها السادسة غدا الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس المقبل، تحت شعار"الحوار وافاق التعاون" بجدة بالسعودية، وذلك نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.
أفاد بذلك بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الاثنين.
تعد هذه المجموعة التي تضم نخبة من الشخصيات والعلماء والخبراء، إطارا منتظما للحوار الاستراتيجي حول التحديات الملحة والقضايا الراهنة التي تهم علاقات روسيا الاتحادية بالعالم الإسلامي، المقاربات الهادفة إلى خدمة الأمن والاستقرار، محاربة الإرهاب والتيارات المتطرفة، تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات، والإسهام في إثراء رصيد الشراكة القائمة بين الجانبين بمختلف أبعادها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.
تأسست مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي عام 2006 في ضوء منح روسيا العضوية في منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب، وتضم ممثلي مجموعة من البلدان الأعضاء في هذه المنظمة.
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