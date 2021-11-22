الجيش السوداني يغلق الشوارع المؤدية لمنطقة الخرطوم العسكرية

شرعت قوات الجيش السوداني، اليوم الإثنين، في إغلاق بعض الشوارع المؤدية لوسط العاصمة حول منطقة الخرطوم العسكرية.

وقامت آليات عسكرية بوضع كتل أسمنية عند تقاطع شارع السيد عبد الرحمن مع شارع المك نمر.

ووجهت عناصر تابعة للجيش بتحويل حركة السير نحو شارع البلدية.

هذا ولم توضح السلطات السودانية الهدف من خطوة إغلاق الشوارع.