مفوضية الانتخابات الليبية تعلن غلق باب الترشح لـ”الرئاسة”

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، إغلاق باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد والمزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل.

فيما أكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية قد يصل إلى 80 مرشحا فى كامل ليبيا، وعدد المرشحين للانتخابات البرلمانية قد بلغ 1534 مرشحا ومرشحة للتنافس الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في يناير المقبل، وأكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة ليبية بطاقاتهم الانتخابية من أصل 2.8 مليون مواطن مسجلين لدى المفوضية.

وتعد رئيسة حزب الحركة الوطنية الليبى، ليلى بن خليفة، أول سيدة ليبية تتقدم بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، وذلك فى مقر المفوضية العليا للانتخابات فى العاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين.

وتُعد ليلى بن خليفة أول سيدة تترشح للرئاسة فى تاريخ الدولة الليبية.

وسبق أن تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية فى ليبيا بإقرار الذمة المالية فى هيئة مكافحة الفساد يوم 12 نوفمبر الجاري، تمهيدا لترشحها فى الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع مراقبون أن يتسبب العدد الكبير للمرشحين على كرسى الرئاسة بليبيا في تفتيت أصوات الناخبين بين المرشحين للانتخابات الرئاسية حيث وصل عدد المرشحين عن المنطقة الغربية حوالى 50 مرشحا في مقابل 10 مرشحين عن المنطقة الشرقية و6 مرشحين عن المنطقة الجنوبية، وذلك قبل ساعة ونصف من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات في بيانات صحفية سابقة أن قبولها لأوراق المرشحين لانتخابات الرئاسة هو قبول مبدئي وليس نهائي، مشيرة إلى أن أوراق المرشحين تحال إلى مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، بالإضافة لبت اللجنة القانونية التابعة للمفوضية في أوراق المرشحين واستبعاد من لم تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة وفق القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.