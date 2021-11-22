البحرين تضبط خلية إرهابية تابعة لإيران في المنامة

تمكنت السلطات الأمنية في البحرين، اليوم الاثنين، من القبض على خلية إرهابية على صلة بإيران كانت تخطط لعمليات إرهابية في المنامة، كما تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة إيرانية الصنع.

وكان جهاز الأمن في البحرين بالتعاون مع جهاز المخابرات قد أعلن عن القبض على "عناصر إرهابية" كانت تخطط لعمليات من شانها زعزعة الأمن والسلم الأهلي كان بحوزتها أسلحة مصدرها إيران، حيث نفذت قوات الأمن البحريني عملية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ألقت فيها القبض على عناصر وصفتها بـ"الإرهابية" كانت "تستهدف الأمن والسلم الأهلي".

البيان الصادر عن دولة البحرين أكد على أن العناصر الإرهابية المقبوض عليها مرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران، حاولت أن تمارس نشاطًا مشبوهًا في البحرين من خلال زعزعة الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت البحرين قطع علاقاتها مع إيران في عام 2016 بعد أن تمكنت السلطات البحرينية أيضًا من إحباط هجوم متظاهرين إيرانيين على السفارة السعودية في طهران، وهي الحادثة التي كانت السبب بقطع العلاقات بين الرياض وإيران.

كما سبق أن تعرضت البحرين والعديد من الدول العربية لتدخلات إيرانية عدوانية في شؤونها الداخلية، عبر استهداف زعزعة أمنها واستقرارها وإنشاء تنظيمات إرهابية وتمويلها وتسليحها، مثل حزب الله في لبنان والميلشيات الحوثية في اليمن، والعديد من الخلايا في البحرين.

وسبق أن صنفت البحرين 6 خلايا وجماعات على قوائم الإرهاب لديها، جميعها على صلة بإيران، وهي ائتلاف شباب 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة الشعبية، وحزب الله البحريني ، وسرايا المختار، وحركة أحرار البحرين.