تونس .. إذاعة ”القرآن الكريم” تعلن انتصارها على ”الهايكا”

أعلنت الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم في تونس يوم الاثنين انتصارها على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".

ونشرت الإذاعة تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها "الحمد لله والشكر لله الذي نصر كلمة الحق على الهايكا" في إشارة إلى أن القضاء أنصف الإذاعة التي تم غلقها بالقوة العامة منذ أقل من شهر وأنها ستستأنف البث.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري قد أعلنت في 27 أكتوبر غلق إذاعة القرآن الكريم وحجز معداتها.

وإذاعة القرآن الكريم فهي غير مصرح بها، ويمتلكها عضو البرلمان المجمد سعيد الجزيري.

جدير بالذكر أن إذاعة القران الكريم فهي إذاعة غير قانونية وسبق أن قامت الهيئة بإغلاقها في مارس الماضي.

وأشارت حينها إلى أن الهيئة قامت بقطع البث وحين حاولت حجز المعدات الموجودة بمقر الإذاعة ادعى النائب المجمد أنه "منزله الخاص" ولم يسمح لهم بالدخول لتطبيق القانون.