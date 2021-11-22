التحالف العربي: إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن "إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية، وجعلته موقعا رئيسا لإطلاق الهجمات العدائية". التحالف العربي: إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكريةالتحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين في مأرب

وأضاف العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، إن "طهران استخدمت المطار أيضا لنقل كافة أنواع الأسلحة للحوثيين، وصمت

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