الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوىارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020، بعد أنباء بأن الرئيس جو بايدن سيعيد ترشيح باول لفترة ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد بلغ مؤشر الدولار، مستوى 96.4130 نقطة، بزيادة نسبتها 0.40% عن سعر التسوية السابق.

كما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" من خسائرها مقابل العملة الأمريكية بعد الأنباء وهبطت إلى 1.1235 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.5% إلى 1817.10 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.71% إلى 1822.6 دولار للأونصة.

وكان البيت الأبيض، اعلن اليوم، ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وتتيح هذه الخطوة لباول مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا وتداعياتها.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

يذكر ان بايدن واجه دعوات من أعضاء تقدميين في حزبه الديمقراطي لاستبدال باول، الجمهوري، بمرشح أكثر ليبرالية مثل الحاكمة برينارد، لكن وفقا لبيان البيت الأبيض، ستعمل السيدة جنبا إلى جنب مع باول كنائبة له.