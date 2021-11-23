التحالف العربي يشن ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية “مشروعة” في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، تدمير عشرات الألغام البحرية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه الأراضي السعودية.