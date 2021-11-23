ولي عهد أبوظبي يزور تركيا.. غدا الأربعاء

يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى الجمهورية التركية وذلك تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وأكد مراسلنا من اسطنبول أن الرئاسة التركية، أعلنت أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا، غدا الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه خلال اللقاءات على هامش الزيارة التي ستكون للعاصمة التركية أنقرة، سيتمّ بحث العلاقات التركية الإماراتية الثنائية على كلّ المستويات، وكذلك الخطوات التي من الممكن اتخاذها من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

وإضافة للعلاقات الثنائية، سيتمّ بحث ملفّات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وتبادل وجهات النظر حولها.