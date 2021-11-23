أمير الكويت يعيد تعيين صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة ويكلفه بترشيح أعضاء...

أصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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