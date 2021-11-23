أبو الغيط: الجامعة العربية «قلقة» من التصعيد الحوثي في اليمن

​أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، عن بالغ القلق حيال التصعيد الحوثي، المدعوم إيرانياً، في اليمن، خاصة على جبهة مأرب، التي تضم ملايين النازحين الذين فروا من ويلات الصراع في مناطق أخرى باليمن.

وخلال ​استقباله مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس جرودنبرج، بمقر الأمانة العامة للجامعة، تناول أبو تطورات الصراع الجاري في اليمن، وسبل إحلال التسوية السياسية في البلاد على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني.

​وأكد أبو الغيط، أن الطرف الحوثي أظهر عدم اكتراث بكافة نداءات السلام، مشيراً إلى أهمية بذل قدر كافٍ من الضغوط الدولية من أجل حمل الحوثيين على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جاد للمحادثات السياسية.

وأوضح المصدر، أن أبو الغيط شدد على أهمية دعم حكومة اليمن الشرعية في هذه المرحلة الخطيرة من مسار النزاع، خاصة في ضوء ما تبذله هذه الحكومة في عدن من جهود لخدمة السكان وسط ظروف أمنية بالغة الصعوبة.

وأشار المصدر إلى أن أبو الغيط استمع لعرض من المبعوث الأممي حول آخر تطورات النزاع، في أبعاده الأمنية والسياسية، وأنه حرص على الإعراب عن دعم الجامعة العربية لجهوده في التواصل مع كافة الأطياف اليمنية من أجل خلق أرضية مناسبة لإطلاق التسو