أفادت وكالة "سانا" بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي شرقي البلاد، ومنعه من المرور باتجاه المدينة. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن حاجز الجيش المتمركز في محيط قرية عاكولة بريف القامشلي الجنوبي الشرقي اعترض رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي من 5 عربات عسكرية ومنعه من المرور باتجاه مدينة القامشلي وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

وكانت الوكالة أعلنت أمس أن أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”سانا”: حاجز للجيش السوري يعترض رتلا أمريكيا في ريف الحسكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.