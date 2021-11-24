طالب حزب الأمة السوداني بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الحوادث التي شهدها السودان مؤخرا خلال الاحتجاجات.
وعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً طارئاً، أمس الثلاثاء، لمناقشة الوضع السياسي الراهن واستمع لعدد من التقارير.
وجدد الحزب موقفه الرافض للإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وكل ما ترتب عليها، مؤكداً انحيازه إلى مطالب الشارع المطالب بالحكم المدني.
وأشار الحزب إلى أن الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، هو اتفاق ثنائي ولم يشمل “قوى الحرية والتغيير”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الأمة السوداني يدعو للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.