حزب الأمة السوداني يدعو للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

طالب حزب الأمة السوداني بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الحوادث التي شهدها السودان مؤخرا خلال الاحتجاجات.

وعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعاً طارئاً، أمس الثلاثاء، لمناقشة الوضع السياسي الراهن واستمع لعدد من التقارير.

وجدد الحزب موقفه الرافض للإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وكل ما ترتب عليها، مؤكداً انحيازه إلى مطالب الشارع المطالب بالحكم المدني.

وأشار الحزب إلى أن الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، هو اتفاق ثنائي ولم يشمل “قوى الحرية والتغيير”.