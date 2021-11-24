لبنان.. مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار في مدينة طرابلس

لقي شخص حتفه وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، خلال تبادل لإطلاق نار في مدينة طرابلس شمال لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن تبادلا لإطلاق النار حصل بين شبان في محلة الزاهرية في مدينة طرابلس، أدى الى مقتل شخص وإصابة آخر.
وحضرت قوة من الجيش الى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا، وفتحت تحقيقا في أسباب الحادث.
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