كندا تعلن الموافقة الكاملة على لقاح ”جونسون آند جونسون”

أصبحت كندا أول دولة تعلن الموافقة الكاملة على لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، والمكون من جرعة واحدة، بعد أن تم ترخيصه سابقا بموجب أمر مؤقت في البلاد.

وأعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أن وزارة الصحة الكندية وافقت بالكامل على اللقاح اليوم الأربعاء، وسيكون متاحا للمواطنين من سن الـ18 عاما فما فوق.

وقال ماثاي مامين رئيس قسم الأبحاث والتطوير العالمي في J&J Global: "نحن سعداء بقرار وزارة الصحة الكندية الموافقة على لقاحنا استنادا إلى بيانات المرحلة الـ3 السريرية التي أثبتت سلامة وفعالية اللقاح".

وأضاف: "مع استمرار ارتفاع معدلات التطعيم، فإن اللقاح الذي يقي من الأعراض الشديدة ويحمي من الاستشفاء والوفاة المرتبطين بكوفيد-19، سيساعد في تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وهو خيار مهم في كندا وحول العالم".

وكانت كندا قد أعلنت في سبتمبر الموافقة الكاملة على لقاحي "موديرنا" و"فايزر".