مقتل 5 أشخاص في هجوم بالعاصمة الصومالية

أعلن تنظيم القاعدة، مسؤوليته عن الهجوم الذي هز العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم الخميس. وقالت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، في بيان إنها استهدفت مسؤولين غربيين برفقة قافلة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأسفر الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدرسة في العاصمة الصومالية عن مقتل 5 أشخاص. وقع الانفجار بالقرب من ميدان كيه4 في قلب مقديشو وكان من القوة بحيث أدى لانهيار جدران مدارس قريبة وتحطم سيارات. وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت في وقت سابق بأن انفجارا كبيرا هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر وتصاعد عمود من الدخان من موقع الانفجار وسط إطلاق للرصاص.

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