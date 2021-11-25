تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط اليوم انتظاراً لرد أوبك زائد على إفراج عن الاحتياطيات بقيادة أمريكا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 78.30 دولاراً للبرميل مواصلة تكبد خسائر بعد تراجعها 11 سنتاً أمس.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 82.20 دولاراً للبرميل بعد خسارة ستة سنتات أمس.
وقال محللون إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت أكثر من المتوقع حتى مع زيادة مخزونات الخام ما يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.
وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة أوبك زائد التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا وحلفاء المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.