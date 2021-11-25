تونس.. القضاء العسكري يفرج عن مقدم برامج انتقد الرئيس

قررت المحكمة العسكرية في تونس، اليوم الخميس، إطلاق سراح مقدم برامج في تلفزيون مقرب من حزب "النهضة" كان موقوفا منذ نحو شهرين إثر انتقاده الشديد للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقال سمير بن عمر، محامي مقدم البرامج عامر عياد، إن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على موكله "في حالة سراح"، مضيفا أنه سيبقى على ذمة التحقيق في القضية.
وأوقفت قوات الأمن التونسية مطلع أكتوبر مقدم البرامج في قناة "الزيتونة" الخاصة عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي في البرلمان المجمد أعماله.
وعزا المحامي بن عمر آنذاك سبب التوقيف إلى "التعبير عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج"، مشيرا إلى أن "عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري"، والتهمة "هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".
ووجه عامر عياد في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيّد، وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة... بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره".
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