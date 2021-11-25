سوريا تجدد التزامها بتنفيذ صكوك وكالة الطاقة الذرية

جددت سوريا التزامها بتعزيز تنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأودعت وثيقة مصادقتها على الاتفاقية المشتركة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء بين المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية إبراهيم عثمان، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وأودع عثمان وثيقة مصادقة حكومة بلاده على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
خلال اللقاء جدد عثمان التزام سوريا بالتعاون مع الوكالة، والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة كما جرى أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الفني بين سوريا والوكالة.
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