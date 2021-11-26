الذهب يرتفع بفعل سلالة كورونا الجديدة
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا في إفريقيا الجنوبية إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا.
ومع ذلك فإن المعدن النفيس يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى تشديد أكبر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.46 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1797.70 دولار.
وقفز الين 0.56% إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة بي 1.1.529 التي قد تجعل اللقاحات أقل فعالية.
ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار متجاهلا زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.
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