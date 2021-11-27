قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية، خشية انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة العمانية أن الدول السبع هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.
ويبدأ القرار في السريان بدءا من يوم غد الأحد، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا رُصدت في جنوب أفريقيا.
فيما قررت دول أوروبية عدة الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا، تزامنًا مع ظهور متحور جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عـُمان تعلق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب «المتحورة الجديدة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.