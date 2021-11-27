عـُمان تعلق دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب «المتحورة الجديدة»

قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، إن سلطنة عمان قررت تعليق دخول القادمين من 7 دول أفريقية، خشية انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة العمانية أن الدول السبع هي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

ويبدأ القرار في السريان بدءا من يوم غد الأحد، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا رُصدت في جنوب أفريقيا.

فيما قررت دول أوروبية عدة الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من هناك، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرا صحيا، تزامنًا مع ظهور متحور جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا.