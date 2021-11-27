التحالف العربي يعلن عن ضربات جوية لأهداف عسكرية بصنعاء وتدمير ورش للطائرات...

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم السبت، عن قيامه بضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء. وطلب التحالف من المدنيين "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة"، مؤكدا "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية". وأشار التحالف إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى أن "الضربات تحقق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها". وأضاف: "التحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات"، موضحا أنه تم "تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء".

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