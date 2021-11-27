انتخاب أميرة سعودية لرئاسة لجنة في منظمة ”اليونيسكو”

انتُخبت الأميرة السعودية، هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، لرئاسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونيسكو"، للفترة من 2021 حتى 2023.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، انتخب المندوب الدائم للسعودية لدى "اليونيسكو"، الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023، وذلك خلال الدورة 213 من المجلس التنفيذي، التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب "واس"، فإن لجنة البرامج والعلاقات الخارجية تعتبر من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعنى بمتابعة الأنشطة والمخرجات لتقارير استراتيجية "اليونيسكو"، وتنفيذ برامج المنظمة وتقارير عمل المنظمات الدولية وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.

هذا وأكد ترؤس السعودية لهذه اللجنة "دورها الفاعل والمحوري في اليونيسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققة بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسقة مع أهداف رؤية المملكة 2030".