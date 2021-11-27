الولايات المتحدة تعين أول سفير لها بالسودان منذ 1996

رفعت الولايات المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في السودان من القائم بالأعمال إلى سفير، بعد تعيين جون غودفري كأول سفير لواشنطن لدى الخرطوم منذ 1996.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن غودفري شغل مناصب عديدة منها نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض، كما عمل أيضا في بعثة الولايات المتحدة الدائمة بالأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن عمله في سفارات بلده في كل من بغداد وطرابلس ودمشق.
يذكر أن واشنطن قررت في مايو المنصرم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان.
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