الجامعة العربية تطلق حوارا رفيع المستوى فى إطار حملة لمناهضة العنف ضد...

تطلق جامعة الدول العربية غدا الاثنين، حوارا رفيع المستوى، بعنوان "الرجال والنساء معًا، حان وقت العمل"، فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2021، بالتعاون مع المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والمكتب الإقليمى للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ويشارك بالحملة جميع أصحاب المصلحة فى التعبئة لمناهضة العنف ضد المرأة، لا سيما فى السياق الحالى لوباء كورونا، وذلك لما لكل فرد فى المجتمع من دور مهم يلعبه فى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات مما يحتم علينا جميعًا العمل معًا عبر القطاعات المختلفة لمعالجة مختلف جوانب العنف ضد النساء والفتيات فو المنطقة العربية.

ويتناول الحوار لمحة عامة عن الجهود الإقليمية والعربية الحالية حول سبل إشراك الرجال والنساء فى العمل معا كشركاء لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه، بالإضافة إلى دور القيادات الشبابية فى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، والمطلوب لتفعيل وتعزيز دور فئة الشباب لمواجهة العنف ضد المرأة فى المنطقة.

كما يناقش أيضا اهم التحديات التى تواجهنا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام فى منطقة الدول العربية والتحديات المستجدة بشكل خاص فى ظل الوباء، وخاصة تلك التى تواجه النساء والفتيات فى سياق اللجوء والنزوح، والتدابير التى ينبغى أن تكون لها الأولوية وليست مفعلة بالشكل المطلوب لإنهاء العنف ضد المرأة فى المنطقة.