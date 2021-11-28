سوريا.. وزارة الصحة تدعو المواطنين للمزيد من الحيطة عقب ظهور المتحور ”أوميكرون”

دعت وزارة الصحة السورية المواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة واتباع الإجراءات الاحترازية على خلفية انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا.
وجاء في بيان وزارة الصحة: "تتابع الوزارة على مدار الساعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن المتحور المكتشف في جنوب إفريقيا وأطلقت عليه اسم أوميكرون يحتوي على عدد كبير من الطفرات، بعضها مثير للقلق، مع أدلة أولية على زيادة خطر الإصابة مرة أخرى، وتسجيل معدلات أسرع للعدوى".
وفيما يحتاج تحديد فعالية اللقاحات والعلاجات ضد المتحور الجديد عدة أسابيع حسب المنظمة تحث وزارة الصحة جميع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد المكاني قدر الإمكان، وتجنُّب الأماكن المزدحمة أو ذات التهوية السيئة لاسيما من المرضى المزمنين وكبار السن، وغسيل اليدين باستمرار، وتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال.
وتجدد وزارة الصحة دعوتها جميع الأشخاص فوق سن 18 عاما لتلقي لقاح كورونا الفعّال والآمن والمجاني لاسيما مع توفره في 967 مركزا ومشفى وعبر 200 فريق جوال في القرى والمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية في جميع المحافظات.
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