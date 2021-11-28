الإمارات.. الصحة تعتمد الجرعة الداعمة من لقاح كورونا لجميع البالغين

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اعتماد الجرعة الداعمة من لقاح فيروس كورونا لجميع الفئات فوق سن 18 عاما.
وأعلنت الوزارة اليوم الأحد، عن اعتماد الجرعة الداعمة لجميع فئات البالغين من عمرِ 18 سنة فما فوق، للمطعمين بالجرعتينِ الأساسيتينِ بتطعيم "فايزر بايونتيك" ولقاح سبيوتنيك، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، بالإضافة للجرعات الداعمة الحاصلين على لقاح "ساينوفارم"، والتي تم الإعلان عنها مسبقا.
ونصحت الجميع في بيان لها اليوم الأحد، بالتأكد من الحصول على الجرعات الداعمة في وقتها، وعدم التأجيل وعلى وجه الخصوص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن تقديم 17208 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21835103 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 220.77 جرعة لكل 100 شخص.
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