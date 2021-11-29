البرهان يتوجه للفشقة بعد مقتل جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا

قالت وسائل اعلامية، إنه من المتوقع أن يتوجه اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى الفشقة شرقي البلاد للوقوف على الأوضاع هناك، وتفقد أفراد القوات المسلحة الحدود الشرقية للبلاد.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، أن الجيش الإثيوبي ومليشيات موالية له هاجموا منطقة الفشقة الحدودية، وهي منطقة زراعية سودانية في ولاية القضارف.

وانتشرت القوات السودانية بالمنطقة لحماية مزارعين أثناء موسم حصاد، بحسب ما أوردته وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، يقول السودان إنها تقع داخل حدوده، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.