مقتل 4 جنود في هجوم بشمال بوركينا فاسو

قال جيش بوركينا فاسو إن من يشتبه بأنهم متشددون قتلوا أربعة من جنوده، أمس الأحد، في إقليم لوروم بشمال البلاد، في أحدث هجوم ضمن موجة عنف.
ووقع الهجوم بعد يوم من احتشاد محتجين في العاصمة واجادوجو واتهامهم للحكومة بالفشل في وقف العننف المتصاعد في البلاد.
وتشن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش تمردا منذ أربع سنوات في الشمال الذي تغلب عليه الصحراء مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مليون عن ديارهم.
ويتصاعد الغضب منذ مقتل 53 في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني في أسوأ هجوم تتعرض له قوات الأمن منذ سنوات. ومنذ ذلك الوقت قُتل 26 آخرون على الأقل من الجنود والمدنيين في هجمات متفرقة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
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