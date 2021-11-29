المغرب يدعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، دعم المملكة القوي لحكومة الوحدة الوطنية، وتأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.
وقالت الخارجية المغربية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه "في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة، أخبرت السيدة نجلاء المنقوش نظيرها المغربي أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية، ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية. وسيتم إبلاغ هذا القرار رسمياً إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي".
وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بوريطة والمنقوش مثل مناسبة للتشاور والتنسيق بين الطرفين حول القضايا الإقليمية والدولية، لافتة إلى أن الطرفين أكدا عزمهما على التنسيق لإعطاء دفعة قوية للمنظمة (الاتحاد الإفريقي) تجمع دول الساحل والصحراء وعودة مؤسساتها للعمل في مقراتها الرسمية والطبيعية.
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