السعودية تدين اقتحام رئيس الاحتلال للحرم الإبراهيمي

أدانت الممكلة العربية السعودية، اقتحام رئيس دولة الاحتلال “اسحق هرتسوغ” للحرم الإبراهيمي، واعتبرته استفزازاً لمشاعر المسلمين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن إدانة حكومة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم.

وناشدت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية، محذرةً من خطورة تداعيات تلك الممارسات.