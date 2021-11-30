محمود عباس يجتمع مع أمير قطر

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقر الديوان الأميري بالدوحة، على هامش افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم بقطر.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تناول اللقاء "ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية متواصلة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج.

كما اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء أمس الاثنين، مع الرئيس اللبناني، ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.