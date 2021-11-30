الجيش الأوغندي: ضربات مشتركة مع الكونجو تستهدف جماعة إسلامية مسلحة

صرح متحدث باسم الجيش الأوغندي بأن أوغندا شنت مع جمهورية الكونجو الديمقراطية ضربات جوية ومدفعية مشتركة، اليوم الثلاثاء، استهدفت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة إسلامية مسلحة.
وجاء في تغريدة على حساب المتحدث باسم الجيش الأوغندي على تويتر “نفذنا صباح اليوم ضربات جوية ومدفعية مشتركة مع حلفائنا في الكونجو استهدفت مخيمات القوات الديمقراطية المتحالفة”.
وتتهم السلطات الأوغندية الجماعة بتنفيذ تفجيرات انتحارية في كمبالا هذا الشهر.
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